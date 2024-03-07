Avustralya ve Vietnam, Ekonomik İlişkileri ve İşbirliğini Geliştirmek İçin Görüştü

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh, yaptıkları görüşmede ekonomik ilişkiler ile siyaset, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Albanese, resmi ziyaret kapsamında Avustralya'da bulunan Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ilerletmenin yollarını istişare eden Albanese ve Chinh, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesi konusunda mutabık kaldı.

Albanese, basına yaptığı açıklamada, siyaset, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirme konusunda da Başbakan Chinh ile verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Her iki ülkenin ekonomik refahını desteklemek üzere ticaret ve yatırım bağlantılarımızı geliştirme konusundaki ortak kararlılığımızı ele aldık." dedi.