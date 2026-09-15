Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı - Son Dakika
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Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Avustralya\'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı
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Avustralya'da mahkeme, "Snowtown cinayetleri" olarak bilinen seri cinayetlerde 4 kişiyi öldürmekten hüküm giyen James Vlassakis'in şartlı tahliye edilmesini onayladı.

Avustralya'da "Snowtown cinayetleri" olarak bilinen seri cinayetlerde 4 kişiyi öldürmekten hüküm giyen James Vlassakis'in şartlı tahliyesine mahkemeden onay çıktı. Eyalet hükümetinin tahliyeyi engelleme girişimini reddeden mahkeme, Vlassakis'in serbest bırakılmasının önünü açtı.

HÜKÜMETİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

South Australia Temyiz Mahkemesi, 1990'lı yıllarda işlenen seri cinayetlerin faillerinden James Vlassakis'in şartlı tahliyesine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, eyalet hükümetinin Vlassakis'in şartlı tahliyesini engelleme girişimini reddederek, Şartlı Tahliye Kurulunun geçen ay aldığı serbest bırakma kararını onayladı.

Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı Frances Nelson, Vlassakis'in yaptıklarından pişmanlık duyduğunu, kendisine kişilik bozukluğu teşhisi konulmadığını belirtti. Nelson ayrıca Vlassakis'in cezaevindeki davranışlarının "mükemmel" olduğunu ve toplum için risk oluşturmadığını ifade etti.

CESETLER ASİT DOLU VARİLLERDE BULUNMUŞTU

Avustralya'da "Snowtown cinayetleri" olarak anılan seri cinayetlerin kurbanlarının çoğunun cesedi, 1999 yılında South Australia eyaletindeki Adelaide kentinin kuzeyinde bulunan Snowtown kasabasında asit dolu varillerde bulunmuştu.

Cinayetlerin elebaşı John Bunting 11, suç ortağı Robert Wagner ise 10 cinayetten hüküm giymiş ve şartlı tahliye imkânı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İki cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini kabul eden Mark Haydon ise 25 yıllık cezasını tamamlayarak 2024'te serbest bırakılmıştı.

18 YAŞINDAYKEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

James Vlassakis, 1998'de 18 yaşındayken 4 kişiyi öldürdüğünü 2001 yılında kabul etmiş ve en az 26 yıl cezaevinde kalmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Asgari ceza süresi Ağustos 2025'te dolan Vlassakis'e Aralık 2025'te şartlı tahliye hakkı verilmiş, ancak eyalet hükümetinin itirazı üzerine karar bozulmuştu. Son mahkeme kararıyla Vlassakis'in şartlı tahliyesinin önü yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı - Son Dakika

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