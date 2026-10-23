Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı etti, 3'ü Viyana Büyükelçiliğinde görevliydi - Son Dakika
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Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı etti, 3'ü Viyana Büyükelçiliğinde görevliydi

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 'diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetler' gerekçesiyle dört Rus diplomatın sınır dışı edildiğini bildirdi. Üçü Viyana Büyükelçiliğinde, biri AGİT Rus heyetinde görevli diplomatlar 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkeden ayrılmaları istendi.

Avusturya hükümeti, "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle dört Rus diplomatı sınır dışı etti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik makamlarının elde ettiği bilgiler doğrultusunda dört Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

Diplomatların üçünün Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği'nde, birinin ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki Rus heyetinde görev yaptığı anlatılan açıklamada, bu kişilerin "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "istenmeyen kişi" ilan edilen diplomatların Avusturya'dan ayrılmalarının istendiği bildirilirken, faaliyetlerinin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Ordu mensuplarına casusluk uyarısı yapılmıştı

Der Standard gazetesinin haberinde, sınır dışı kararının, Rusya yönetimine muhalif bir yayın organının yayımladığı veri sızıntısındaki bilgilerin ardından alındığı aktarıldı.

Avusturya Savunma Bakanlığının yaklaşık iki ay önce ordu çalışanlarına ve yedek askerlere, Rus ajanı olduğundan şüphelenilen 21 kişinin isim ve fotoğraflarını içeren bir uyarı gönderdiği belirtilen haberde, bunun ardından Bakanlığa çeşitli ihbarların ulaştığı kaydedildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının 20 Ağustos'taki açıklamasında da basında yayımlanan isim listesinin Bakanlıkça daha önce bilinmediği ve listenin yayımlandığı gün güvenlik makamlarından derhal inceleme istendiği belirtilmişti.

Casuslukla mücadelede yasal değişiklik hazırlığı sürüyor

Der Standard'ın haberinde ayrıca, Adalet Bakanlığının nisanda, uluslararası kuruluşları hedef alan casusluk faaliyetlerinin de cezalandırılmasını öngören bir tasarı hazırladığı aktarıldı.

Mevcut düzenlemenin Avusturya'nın çıkarlarını hedef alan casusluk faaliyetlerini cezalandırdığı belirtilen haberde, değişikliğin koalisyon içindeki görüşmelerde geciktiği ve önümüzdeki haftalarda kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı ise diplomatik görev kisvesi altında casusluğa müsamaha gösterilmediğini vurgulayarak, hükümet programında yer alan yasal değişikliğin kısa sürede hayata geçirilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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