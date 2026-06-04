Avusturya, BM Güvenlik Konseyi'nde Çok Taraflılığı Savunacak - Son Dakika
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Avusturya, BM Güvenlik Konseyi'nde Çok Taraflılığı Savunacak

Avusturya, BM Güvenlik Konseyi\'nde Çok Taraflılığı Savunacak
04.06.2026 10:46
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Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avusturya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası hukuku koruyacağını açıkladı.

VİYANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak çok taraflılığı savunacaklarını söyledi.

Avusturya çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'ne iki yıllığına geçici üye olarak seçildi. Ülkenin 1 Ocak 2027'de başlayacak görev süresi, 31 Aralık 2028'de sona erecek.

Van der Bellen aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Avusturya, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde çok taraflılığı kararlılıkla savunacaktır" dedi.

BM'nin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Van der Bellen, "daha 'güçlü' tarafların keyfi güç kullanımının ve acımasız, dar görüşlü çıkar politikalarının" ülkeler arasındaki barışçıl işbirliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kırgızistan, Portekiz, Trinidad ve Tobago ve Zimbabve de aynı oylamada geçici üye olarak seçildi.

Kaynak: Xinhua

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