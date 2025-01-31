Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Talebi

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, 10 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı istedi.

31.01.2025 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, federal yönetimin 10 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirmesini talep etti.

Merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, aşırı sağcı Özgürlük Partisinden (FPÖ) Eyalet Başkan Yardımcısı Udo Landbauer ile düzenlediği basın toplantısında, eyalet sınırları içinde "siyasal İslam'la mücadele" kapsamında atılacak adımları sıraladı.

Mikl-Leitner, anaokulu, ilkokul ve kamu kuruluşlarında uygulanacak yeni düzenlemelere değinirken anaokulu ve ilkokullarda uyum sağlamak istemeyen ailelerin olduğunu ileri sürdü.

Bazı ebeveynlerin el sıkmaktan kaçındığını, kız çocuklarını yüzme dersine göndermediğini söyleyen Mikl-Leitner, anaokullarında zorunlu veli toplantıları yapılacağını ve bu toplantılara katılmayan ailelerin 2 bin 500 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını ayrıca, söz konusu ailenin çocuklarının da okulla ilişiğinin kesilebileceğini ifade etti.

Mikl-Leitner, "Avusturya'nın dini ve kültürel değerlerinin" daha görünür kılınacağını kaydederek, okullarda bulunan haç sembolünün kalacağını, Aziz Martin ve Noel Baba festivalleri düzenleneceğini söyledi.

Federal yönetimin de bu yönde adım atması çağrısında bulunan Mikl-Leitner, 10 yaşı altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirilmesini talep etti.

Mikl-Leitner, kamu kuruluşlarında burka, peçe gibi kıyafet giyilmesinin iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe gösterileceğini söyleyerek, Aşağı Avusturya eyaletinde söz konusu kıyafetlerle çalışan kimsenin olmadığını da söyledi.

Avusturya'da Ocak 2017'den beri burka ve benzeri kıyafetler yasak

Ülkede Ocak 2017'den bu yana burka ve benzeri kıyafetlerin yasak olmasına ve kamu kuruluşlarında söz konusu kıyafetle çalışan kimsenin olmamasına rağmen eyalet başkanının bunu gündeme getirmesi dikkati çekti.

ÖVP'li Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, 6 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada "İslam'a karşı mücadelede belirli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandığı için tepki çekmiş, daha sonra "siyasal İslam'ı" kastettiğini söylemişti.

Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya'da 2019'da merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Avusturya, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:40:25. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.