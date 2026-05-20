Avusturya'da Bosna Savaşı Soruşturması
Avusturya'da Bosna Savaşı Soruşturması

20.05.2026 18:46
Bosna Savaşı'nda Sırp keskin nişancılara katılan Avusturyalılara soruşturma açıldı.

Avusturya'da, Bosna Savaşı sırasında hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Adalet Bakanlığı, eski Adalet Bakanı Yeşiller Partisi Adalet Sözcüsü Alma Zadic'in, Bosna'da "keskin nişancılara" karışan Avusturyalılara dair sorusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'ya giderek "keskin nişancı turlarına" katıldıklarından şüphelenilen bir Avusturyalı ile şu ana kadar kimliği bilinmeyen bir başka şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Zadic, konu hakkında soruşturma açılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını ve söz konusu iddiaların "en ağır savaş suçları" olduğunu ve bunların eksiksiz şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA

