Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ'ye Verildi - Son Dakika
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Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ'ye Verildi

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ lideri Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdi, koalisyon görüşmeleri başarısız oldu.

06.01.2025 16:16
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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdiğini kamuoyuna duyurdu.

Ülkede 25 Ekim 2024'ten bu yana yürütülen 3'lü koalisyon görüşmelerinin hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bugün aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl'e görüştü.

Görüşmenin ardından Van der Bellen, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrası yaşanan siyasi sürece değinerek, seçimin kazananı FPÖ ve partinin Genel Başkanı Herbert Kickl ile meclise giren partilerin koalisyon kurmaya karşı olduğunu, bu nedenle hükümet kurma görevini eski merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e verdiğini ancak Nehammer'in Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile 2 ayı aşkın bir süre devam ettirdiği görüşmelerden netice alamadığını ve görevi kendisine iade ettiğini hatırlattı.

Van der Bellen, 3'lü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Nehammer'in görevlerinden istifa etme kararı aldığını, yerine gelen Christian Stocker'in FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi verilmesi durumunda görüşmelere hazır olduklarını açıkladığını, bu açıklamanın ülke siyasetinde yeni bir duruma yol açtığını kaydetti.

Aşırı sağcı Kickl ile ülkedeki ekonomik durum, bütçe açığı, işsizlik oranlarının artması gibi konuların yanı sıra Ukrayna'da süren savaş, basın özgürlüğü ve demokratik işleyiş üzerine konuştuklarını aktaran Van der Bellen, FPÖ Genel Başkanı Kickl'e ÖVP ile koalisyon görüşmelerinde bulunması için hükümet kurma yetkisini verdiğini bildirdi.

Van der Bellen, bu kararın kendisi için kolay olmadığını, anayasanın gösterdiği doğrultuda hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Henüz aşırı sağcı partiden, hükümet kurma görevi verilmesi ve Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu arada ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları bugün ilerleyen saatlerde aşırı sağ karşıtı gösteri yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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