Avusturya'da İslam Cemaati'ne kapatma tehdidi Viyana'yı da karşı karşıya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya'da İslam Cemaati'ne kapatma tehdidi Viyana'yı da karşı karşıya getirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya Bakanı Bauer, 'siyasal İslam'la mücadele' kapsamında İslam Cemaati'nin (IGGÖ) kapatılabileceğini söyledi. Viyana Belediye Başkanı tepki gösterirken, IGGÖ de yazılı açıklamayla suçlamaları reddetti ve hukuk devletine bağlılığını vurguladı.

Avusturya Aile, Entegrasyon ve Avrupa Bakanı Claudia Bauer'in, "siyasal İslam" ile mücadele adı altında Müslümanların yasal olarak tanınan resmi temsilcisi Avusturya İslam Cemaati'nin (IGGÖ) kapatılabileceği yönündeki açıklamaları tepkiye yol açtı.

Bakan Bauer, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, ülkede gündemde olan "siyasal İslam" ile mücadele çıkışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bauer, "siyasal İslam'ın" yasaklanmasına yönelik bir taslak üzerinde çalıştığını, bu kapsamda Müslüman Kardeşler ile diğer bazı İslami oluşumların da yasaklanmasını istediğini söyledi.

Düzenlemenin IGGÖ'yü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin Bauer, "Bunun ihtimal dışı bırakılamayacağını düşünüyorum." dedi.

"Siyasal İslam"ın "yerleşik kurumlarda da zamanla ve fark edilmeden yayıldığını" iddia eden Bauer, IGGÖ'den bu konudaki sınırını açıkça ortaya koymasını istedi.

Bauer, IGGÖ'nün geçmişte radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadeleye yönelik faaliyetleri konusunda "çok az şey gördüğünü ya da hiçbir şey görmediğini" ileri sürdü.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, APA'ya yaptığı açıklamada, "İslamcı veya aşırı sağcı" olduğuna bakılmaksızın her türlü aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, ancak tartışmada dikkatli bir ayrım yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

IGGÖ'nün Avusturya'da yasal olarak tanınan ve ülkedeki Müslümanları resmen temsil eden dini cemaat olduğunu hatırlatan Ludwig, "Onu, aşırılıkçı örgütlere karşı kullanılan araçlarla tehdit etmek, bu şehrin belediye başkanı olarak destekleyebileceğim bir adım değildir." ifadesini kullandı.

"Hangi kılıf altında ortaya çıkarsa çıksın aşırıcılık, dini ve toplumsal temel değerlerimizle bağdaşmaz"

IGGÖ'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dinin siyasi ve aşırılıkçı amaçlarla kullanılmasının, demokratik hukuk devletinin reddedilmesinin ve kız çocukları ile kadınların özgürlüklerini hedef alan ideolojilerin, IGGÖ'de ve Avusturya toplumunda yerinin bulunmadığı belirtildi.

"Siyasal İslam" kavramının siyasi ve basındaki kullanımının geçmişte ayrım gözetmeyen suçlamalara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, bundan Avusturya hukuk düzeni içinde yaşayan Müslümanlar ile yasal olarak tanınan IGGÖ'nün de zarar gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, yeni bir yasak getirilmesi halinde mücadele edilmek istenen aşırılıkçı davranışlar ve yapıların açıkça tanımlanması, meşru dini uygulamalar ile anayasal düzene karşı faaliyetler arasında hukuken kesin bir ayrım yapılması gerektiği kaydedildi.

Bakan Bauer'in, devlet ile dini cemaatler arasındaki diyaloğu kurumsal olarak koruma ve sürdürme konusunda özel sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, bu görevin ölçülü bir yaklaşım gerektirdiği ancak Bakan'ın mevcut tutumunda bunun görülmediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IGGÖ Başkanı Ümit Vural, "Hangi kılıf altında ortaya çıkarsa çıksın aşırıcılık, dini ve toplumsal temel değerlerimizle bağdaşmaz. Avusturya'da 110 yılı aşkın geçmişe sahip, tanınmış bir dini cemaat olarak Anayasa ve hukuk devletinin kayıtsız şartsız yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "siyasal İslam'ın" anayasal düzeyde yasaklanması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan 14 yaş altındakilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan yasa 1 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Hem söz konusu başörtüsü yasağı hem de hükümetin "siyasal İslam" çıkışları, çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasetçi ve Müslüman kuruluşun tepkisine yol açmıştı.

Kaynak: AA

Avusturya, Güncel, Viyana, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da İslam Cemaati'ne kapatma tehdidi Viyana'yı da karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
15:05
Neslihan Atagül’ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:22:07. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da İslam Cemaati'ne kapatma tehdidi Viyana'yı da karşı karşıya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement