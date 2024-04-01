Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat biriminin eski bir üst düzey çalışanının, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından Viyana Bölge Mahkemesi, şahsın bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.
Viyana Bölge Mahkemesi Sözcüsü Christina Salzborn, basına yaptığı açıklamada, önceki gün casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan üst düzey istihbarat birimi çalışanı Egisto Ott'un tutuklandığını bildirdi.
Salzborn, Ott'un soruşturmaya ilişkin bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle mahkemenin bu yönde karar aldığını kaydetti.
Ülkede üst düzey bir istihbaratçının Rusya'ya casusluk yaptığına ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Karl Nehammer da konuyu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Kurulu'nun 9 Nisan'da toplanacağını bildirdi.
Nehammer, yaptığı yazılı açıklamada, eski istihbarat elemanı Ott'a yönelik iddiaların çok ağır olduğunu, bu hususu yargının aydınlığa kavuşturacağını ifade etti.
Öte yandan ülkenin güvenlik durumuna ilişkin bir zafiyet olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Nehammer, "Rus casus şebekelerinin siyasi parti ve kurumları kullanarak ülkeyi tehdit etmesini önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Avusturya basını, casusluk yaptığı gerekçesiyle dün evine baskın düzenlenen Ott'un gözaltına alındığını duyurmuştu.
Haberlerde, eski istihbarat çalışanının, üst düzey yetkililerin mobil telefonlarında yer alan verileri Rus ajanlarla paylaştığı ileri sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Avusturya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen eski istihbaratçı tutuklandı - Son Dakika
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?