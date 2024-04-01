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Avusturya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen eski istihbaratçı tutuklandı - Son Dakika
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Avusturya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen eski istihbaratçı tutuklandı

Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat biriminin eski bir üst düzey çalışanı olan Egisto Ott, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Viyana Bölge Mahkemesi, Ott'un bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Başbakan Karl Nehammer, iddiaların ağır olduğunu belirterek konuyu Ulusal Güvenlik Kurulu'nda görüşeceklerini açıkladı. Ott'un üst düzey yetkililerin mobil telefon verilerini Rus ajanlarla paylaştığı iddia ediliyor.

01.04.2024 19:23  Güncelleme: 19:26
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Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat biriminin eski bir üst düzey çalışanının, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından Viyana Bölge Mahkemesi, şahsın bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.

Viyana Bölge Mahkemesi Sözcüsü Christina Salzborn, basına yaptığı açıklamada, önceki gün casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan üst düzey istihbarat birimi çalışanı Egisto Ott'un tutuklandığını bildirdi.

Salzborn, Ott'un soruşturmaya ilişkin bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle mahkemenin bu yönde karar aldığını kaydetti.

Ülkede üst düzey bir istihbaratçının Rusya'ya casusluk yaptığına ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Karl Nehammer da konuyu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Kurulu'nun 9 Nisan'da toplanacağını bildirdi.

Nehammer, yaptığı yazılı açıklamada, eski istihbarat elemanı Ott'a yönelik iddiaların çok ağır olduğunu, bu hususu yargının aydınlığa kavuşturacağını ifade etti.

Öte yandan ülkenin güvenlik durumuna ilişkin bir zafiyet olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Nehammer, "Rus casus şebekelerinin siyasi parti ve kurumları kullanarak ülkeyi tehdit etmesini önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avusturya basını, casusluk yaptığı gerekçesiyle dün evine baskın düzenlenen Ott'un gözaltına alındığını duyurmuştu.

Haberlerde, eski istihbarat çalışanının, üst düzey yetkililerin mobil telefonlarında yer alan verileri Rus ajanlarla paylaştığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen eski istihbaratçı tutuklandı - Son Dakika

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