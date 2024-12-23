Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu - Son Dakika
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Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu

Avusturya\'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu

Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Liezen kasabasında düzenlenen polis baskınında, 70'in üzerinde uzun namlulu silah, 5 bin mermi, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri bulundu.

23.12.2024 18:16
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Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Liezen kasabasında eve düzenlenen polis baskınında 70'in üzerinde uzun namlulu silah, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri bulunduğu bildirildi.

Avusturya polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine, oğluyla (17) yaşayan bir kadının (50) evine baskın düzenlendi.

YASADIŞI NAZİ SEMBOLLERİ BULUNDU

Evde yapılan aramada, 70'in üzerinde uzun namlulu silah, 5 bin mermi, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri ele geçirildi. Silahlara ilişkin Avusturyalı kadın ifade vermekten kaçınırken, oğlu, silah ve Nazi sembollerinin vefat eden babasından kaldığını ileri sürdü. Polis, anne ve oğlu hakkında hukuki işlem başlatırken, her ikisine silah taşıma ve kullanma yasağı getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu - Son Dakika

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