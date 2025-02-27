Avusturya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avusturya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

Avusturya\'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

Üç parti, iltica yasalarını sertleştirip, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirecek.

27.02.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da seçimi kazanan aşırı sağcı FPÖ'yü dışlayarak koalisyonda anlaşan üç parti, iltica yasalarını sertleştirmeyi planlıyor. Hükümet programında 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı da yer alıyor.Avusturya'da seçimlerden beş ay sonra koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya varıldı. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve liberal Neos partisinin oluşturacağı hükümet, aynı zamanda ülkenin üç partili ilk koalisyonu olacak.

150 gün süren görüşmeler aynı zamanda ülkenin en uzun hükümet kurma süreci oldu. Varılan uzlaşma uyarınca ÖVP lideri Christian Stocker Başbakan, SPÖ lideri Andreas Babler de Başbakan Yardımcısı olacak.

Uzlaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında 200 sayfalık hükümet programı kamuoyuna açıklandı. Programda, düzensiz göçün ve iltica sisteminin suistimalinin önüne geçmek üzere iltica yasalarının sertleştirilmesi öngörülüyor.

14 yaş altına başörtüsü yasağı

Hükümet, göçmenlerin topluma uyumunu sağlayacak önlemler çerçevesinde 14 yaş altındaki kız çocuklarının başörtüsü takmasını yasaklamayı planlıyor. Bu yasakla kız çocuklarının "baskı ve dışlanmaya" karşı korunmasının amaçlandığı, yasak ile ilgili yasal çerçeve üzerinde çalışıldığı kaydedildi. Yeni hükümet, iltica yasasının sertleştirilmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8'inci maddesinde yer alan aile birleşiminin geçici olarak durdurulmasını da planlıyor. Ayrıca iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin kayıplara karışarak ülkede yaşamayı sürdürmesinin önlenmesi amacıyla geri gönderme merkezleri kurulacak, yasa dışı göçün önlenmesi için üçüncü ülkelerle konseptler oluşturulacak.

Sancılı müzakere süreci

Eylül ayında yapılan seçimlerden aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 29 oyla ilk kez birinci çıkmış, partiyi hükümetten uzak tutmak üzere ÖVP, SPÖ ve Neos arasında görüşmeler başlamıştı. Ancak Neos'un müzakereleri terk etmesi üzerine Ocak ayında ilk girişim sonuçsuz kalmış, ÖVP ve SPÖ arasında ikili koalisyon görüşmeleri de sonuç vermemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen FPÖ lideri Herbert Kickl'a hükümeti kurma görevini verdi. FPÖ'nün ÖVP ile koalisyon kurma girişimleri de aşırı sağcıların AB karşıtı ve Rusya yanlısı eğilimleri nedeniyle sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı, siyasi krizi sona erdirebilmek için devletin devamlılığına vurgu yaparak partileri uzlaşıya çağırdı. Bunun üzerine partiler arasında görüşmeler yeniden başladı.

Bugün varılan uzlaşmanın parti organlarınca da onaylanması gerekiyor. ÖVP ve SPÖ Cuma günü, Neos da Pazar günü koalisyon uzlaşısını parti oyuna sunacak. Onayların alınması sonrasında yeni hükümetin Pazartesi günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

dpa,rtr/ BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Avusturya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Öcalan’ın çağrısı videolu mu olacak DEM Parti’den en net açıklama Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:50 DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.