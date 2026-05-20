Avusturya'dan İsrail'e Tepki

Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurgulayarak, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videoları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, bugün İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettikleri bilgisini paylaştı.

Meinl-Reisinger, daha önce defalarca İsrail tarafına, yardım filosuna karşı itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yaptıklarını kaydetti.