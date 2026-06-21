Avusturya Dışişleri Bakanı Çin\'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Meinl-Reisinger'in, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e geleceğini söyledi.
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