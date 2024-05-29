Avusturya Polisi Filistin'i Destekleyen Öğrencilere Müdahale Etti - Son Dakika
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Avusturya Polisi Filistin'i Destekleyen Öğrencilere Müdahale Etti

Avusturya Polisi Filistin\'i Destekleyen Öğrencilere Müdahale Etti

Avusturya polisi, Viyana Teknik Üniversitesi önünde Filistin'i desteklemek amacıyla çadır kuran öğrencilere müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze'de süren saldırılara tepki gösteren öğrenciler, Viyana Teknik Üniversitesi önündeki parkta çadır kurarak bir tür 'kampüs eylemi' gerçekleştirdi. Polis, gösteriyi sonlandırdı ve 16 kişiyi gözaltına aldı. Gösterinin önceden bildirilmediği ve kamu düzenini bozma potansiyeline sahip olduğu belirtilerek müdahalede bulunuldu. Polis, göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak bazı Filistin destekçileri dağılmayınca 16 kişi gözaltına alındı.

29.05.2024 22:01
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Avusturya polisi, Viyana Teknik Üniversitesi önünde Filistin'i desteklemek amacıyla çadır kuran öğrencilere müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 8 aydır sürdürdüğü saldırılara tepki gösteren öğrenciler, Viyana Teknik Üniversitesi önündeki parkta çadır kurarak bir tür "kampüs eylemi" gerçekleştirdi.

Polis, öğrencilere müdahale ederek eylemi sonlandırdı ve 16 kişiyi gözaltına aldı.

Viyana Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite önünde bir grup Filistin destekçisinin çadır kurmak suretiyle gösteri düzenlediği, gösterinin önceden bildirilmediği, eylemin kamu düzenini bozma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede gösterilerde söylenmesi yasaklanan "İntifada" sloganının kullanıldığı gerekçesiyle eyleme müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Polisin gösterinin sonlandırılması çağrısı yaptığı açıktarılan açıklamada, bazı Filistin destekçilerinin dağılmaması üzerine 16 kişinin gözaltına alındığı ve cezai işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Gösteriyi düzenleyen öğrencilerin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 8 aydır süren "soykırım" nedeniyle ikinci kez kampüs eylemi yapma kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Viyana Teknik Üniversitesinin İsrail Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği içinde olduğu, üniversitenin İsrail savunma sanayine projeler üreten belli başlı okullardan biri olduğu, teknik üniversitenin İsrail ile ortak proje ve çalışmalarını sonlandırması için eylem düzenlendiği aktarıldı.

Avusturya'da Filistin'e destek vermek amacıyla Viyana Üniversitesinin Altes AKH kampüsünde 6 Mayıs'ta gösteri düzenlenmeye başlanmış, ancak gösteride aşırıcı söylemler dillendirildiği gerekçesiyle 9 Mayıs'ta polis müdahalesiyle sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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