Avusturya, Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya'nın, casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı ettiği bildirildi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avusturya'da bulunan Rus diplomatik binalardaki antenlerin kullanılarak casusluk yapıldığı şüphesiyle Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu olayı Rus tarafına bildirdiklerini dile getirerek, "Bir şey kesin, diplomatik dokunulmazlığın casusluk faaliyetlerinde kullanılması kabul edilemez." dedi.

Meinl-Reisinger, Avusturya'nın, bu tür vakaları önlemek için casusluk yasasını sıkılaştırmakta olduğuna dikkati çekerek, casusluğun ülkeleri için güvenlik sorunu olduğunu ve bu hükümetin kararlı adımlar attığını kaydetti.

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avusturya'nın, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ettiği skandal kararı "not ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu dostane olmayan adımı tamamen siyasi saiklerle atılmış ve kategorik olarak kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verildi.