Avusturya, Ukrayna'nın Yanında

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın yanında durduklarını ifade ederek, "ateşkese hazır olmadığı sürece" Rusya'nın üzerindeki baskının yüksek tutulması gerektiğini belirtti.

Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Washington'da yapılacak görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bugünün hem Ukrayna hem de Avrupa için önemli bir gün olduğunu savunan Meinl-Reisinger, "Rusya'nın saldırganlığı ve yeni Sovyet hayalleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Meinl-Reisinger, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşkese hazır olmadığı sürece" Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bugün Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.