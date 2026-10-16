Avusturyalı şüphelilere ilişkin keskin nişancı turu raporu Adalet Bakanlığına sunuldu

Bosna Savaşı sırasında hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişiler arasında yer aldıklarından şüphelenilen iki Avusturya vatandaşı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin raporun Adalet Bakanlığına sunulduğu bildirildi.

Der Standard gazetesinin haberine göre Viyana Yüksek Savcılığı, gazeteye yaptığı açıklamada, soruşturmada izlenmesi planlanan yola ilişkin raporun Adalet Bakanlığının ilgili birimine iletildiğini belirtti.

Haberde, iki Avusturya vatandaşı hakkındaki soruşturmanın nisandan bu yana Krems Savcılığınca yürütüldüğü kaydedildi.

İddianame hazırlanması veya soruşturmanın sonlandırılmasına ilişkin işlemden önce bakanlığın rapor üzerindeki incelemesinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Avusturya Adalet Bakanlığı, eski Adalet Bakanı ve Yeşiller Partisi Adalet Sözcüsü Alma Zadic'in soru önergesine verdiği 19 Mayıs tarihli yanıtta, Bosna'da "keskin nişancı turlarına" katıldıklarından şüphelenilen bir Avusturyalı ile o tarihte kimliği henüz bilinmeyen bir başka şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Yanıtta, soruşturmanın 25 Nisan'da başladığı belirtilmiş ve gizlilik nedeniyle işlemler hakkında ayrıntı verilmemişti.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen Başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük zarar görmüştü.