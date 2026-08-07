Ay'da Roket Çarpması - Son Dakika
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Ay'da Roket Çarpması

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Güney Kore Uzay Ajansı, SpaceX'in roket parçasının Ay'a çarpmasının ardından oluşan krateri görüntüledi.

Güney Kore Uzay Ajansı (KASA), ABD merkezli uzay şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketinden kopan parçanın Ay'a çarpmasının ardından yüzeyde oluşan krateri görüntüledi.

KASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Ay yörünge aracı Danuri'nin, roket parçasının Ay'ın yüzeyine düşmesinin öncesinde ve sonrasında bölgenin görüntülerini kaydettiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 4 ton ağırlığında ve 5 katlı bir bina yüksekliğindeki roket parçasının çarptığı bölgede yeni bir krater oluştuğu görüldü.

Falcon 9 roketinden kopan parçanın, SpaceX'in Ocak 2025'te ABD ve Japonya'ya ait iki ticari Ay aracını uzaya taşıyan roketin bir bölümü olduğu aktarılırken görevini tamamlamasının ardından uzayda kalan parçanın 5 Ağustos'ta yüksek hızla Ay'a çarptığı kaydedildi.

SpaceX, çarpmanın kasıtlı olmadığını açıklarken ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay keşif yörünge aracı gelecek hafta bölgenin üzerinden geçerek çarpmanın etkilerini incelemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Spacex, Güncel, Son Dakika

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