UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca hakkında, '6222 sayılı kanuna muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı.

Galatasaray’ın tanınan taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında, ''6222 sayılı kanuna muhalefet'', ''Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma'', ''Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı'' ve ''Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 

AKIN GÜRLEK'E SESLENMİŞTİ

Sebahattin Şirin, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin, Gürlek’e ''Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor'' diyerek tarafsız kalma çağrısı yaptı.

Sebahattin Şirin’in Bakan Gürlek’e yaptığı açık çağrı paylaşımı şöyle:

''Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. 

Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de asla istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz.''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    neden olduğunu bilmiyorum ama sanki Galatasaray’a bir daha şampiyon olma diye oyun çekiliyor gibi.Başkanda ses çıkarmıyor ve transfer yapmıyor.Elinden geleni yapar bir görüntü de sergilemiyor.Bir gariplik var.Diğer takımların transfer yapmalarına hükümet dolaylı aracı olur oldu.Üst üste şampiyonluk birilerini rahatsız etti sanırım. 23 26 Yanıtla
  • kementayhan5252@gmail.com [email protected]:
    devlet fenere laf atanların peşinde tam kadro tam pres bu sene erken başladılar 12 17 Yanıtla
  • Önder Akbayır Önder Akbayır:
    “Game over” hesap zamanı cambaza bak sözünü kimse yemiyor artık. 11 6 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    O değil de sen kimsin ki hangi sıfatla bir de Adalet Bakanı’nı zan altında bırakırsın. Dört yıldır şampiyonsunuz. Ne yani bu ligde sizden başka kimse şampiyon olmasın mı? 9 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    gs stadinda akp ye kareografi yapmiyorlar. birde tutmus fenere laf ediyor. 5 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.