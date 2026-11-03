Ay, Jüpiter ve Mars gece gökyüzünde aynı karede buluştu

Ay, Jüpiter ve Mars gece gökyüzünde aynı karede buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HARBİN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Shuangyashan kentinde Ay, Jüpiter ve Mars'ın gece gökyüzünde yan yana sıralanması görsel bir şölen sundu, 3 Kasım 2026. (Fotoğraf: Han Yang/Xinhua)
HARBİN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Shuangyashan kentinde Ay, Jüpiter ve Mars'ın gece gökyüzünde yan yana sıralanması görsel bir şölen sundu, 3 Kasım 2026. (Fotoğraf: Han Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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