Ayancık Kaymakamı sağanak etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ayancık Kaymakamı sağanak etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Ayancık Kaymakamı sağanak etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Doğanlı köyünde su taşkınlarının yaşandığı bölgede temizlik ve yol güzergahlarındaki onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

26.08.2024 16:47
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Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Doğanlı köyünde incelemelerde bulunan Çelik, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen temizlik çalışmalarını denetleyen Çelik, taşkından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çelik, yetkililere bölgedeki temizlik ve yol güzergahlarındaki onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayancık Kaymakamı sağanak etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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