Ayancık\'ta Çevre Temizliği Etkinliği

Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından ilçenin Maltepe mevkisinde çöp toplandı.

Çevreden toplanan çöpler, daha sonra poşetlere konularak belediye ekiplerine teslim edildi.

Okul Müdürü Mustafa Kemal Karabulut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin dünya üzerinde olumsuz etkilerinin mevcut olduğunu vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Bizler her fırsatta öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak için etkinlikler düzenliyoruz. Bu sefer de ilçemizin güzide mekanlarından olan ve kuşbakışı izlenebilen Maltepe mevkisinde çevre temizliği gerçekleştirdik. Dünyamızı temiz tutmak için ilk olarak çevremizden başlamalıyız diye düşünüyoruz. Herkesi bu iyilik hareketine destek vermeye çağırıyoruz. Bir gün değil, her gün çevremizi temiz tutalım."