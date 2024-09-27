Ayancık\'ta Düşen Kaya Otomobile Zarar Verdi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

İlçe merkezi Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Düşen kaya parçasının hasara neden olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.