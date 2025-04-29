Ayancık'ta Lise Öğrencileri Geri Dönüşümle Yarattı - Son Dakika
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Ayancık'ta Lise Öğrencileri Geri Dönüşümle Yarattı

Ayancık\'ta Lise Öğrencileri Geri Dönüşümle Yarattı

Ayancık'taki öğrenciler, atık malzemeleri geri dönüştürerek çeşitli ürünler tasarladı.

29.04.2025 13:01
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Sinop'un Ayancık ilçesinde lise öğrencileri, performans ödevi kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek çeşitli ürünler ortaya çıkardı.

Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, coğrafya dersinde "sıfır atık" temalı performans ödevi hazırladı. Öğrenciler, sokaklardan ve çevreden topladıkları atık malzemeleri değerlendirerek oyuncak, kalemlik, maket ev ve tekne gibi ürünler tasarladı. Hazırlanan ürünler okulda sergilenerek öğrencilerin ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Derslerinde öğrencilere sıfır atığın öneminden sık sık bahsettiğini vurgulayan coğrafya öğretmeni Nuray Karahan Yıldız, çevreye olan duyarlılığı artırmayı hedeflendiklerini söyledi.

Yıldız, AA muhabirine, alışıldık dosya ödevleri yerine öğrencilerin yaratıcılıklarını ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmeleri için bu projeyi hazırlamalarını istediğini söyledi.

Öğrencilerin pet şişe, karton ve kağıt gibi en çok kullanılan malzemeleri geri dönüştürerek hem çevre bilinci kazanmalarını hem de farkındalık yaşamalarını istediklerini anlatan Yıldız, "Yapılan ürünleri okulda sergileyerek öğrencilere 'atmadan önce bir kere daha düşün' mesajını verdik." dedi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Yıldız, "Çevremiz bize atalarımızdan kalmış bir armağan değil, çocuklarımıza bırakacağımız bir emanettir. Bu nedenle çevremize fazla atık atmamaya, atmadan önce bir kere daha düşünmeye, geri dönüşüme önem vermeye, sıfır atıkla temiz bir doğa, temiz bir çevre ve güzel bir gelecek için bu tür çalışmaların devam etmesine yönelik faaliyetleri herkesten bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mustafa Kemal Karabulut ise projeyle öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Öğrencilerimiz, coğrafya öğretmenimizin öncülüğünde atıkları doğaya atmak yerine toplayarak hayal güçlerini kullanıp tekrar işlevsel hale getirdi. Bu davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul olarak sıfır atık bilincini her platformda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Projeye katılan öğrenciler de hazırladıkları ürünlerle ilgili bilgi verdi. Elanur Ural, ayakkabı kutusu, karton ve paket lastiğinden bir oyun hazırladığını belirtirken, Hayriye Karadağ ise pet şişeleri kullanarak oyuncak su tabancası yaptığını söyledi.

Ayancık'taki ahşap üretimi ve balıkçılıktan ilham aldığını belirten Samet Tepe ise "Ayancık'ta ahşap üretimi gelişmiş olduğu için, arkadaşımla birlikte ahşap atıklarını geri dönüştürdük. Ayancık'ta balıkçılığın yaygın olmasından ve çok fazla tekne olmasından esinlenerek bir balıkçı teknesi tasarladık." ifadelerini kullandı.

Asya Yaşar ise kullanılmayan koliler, salça kutuları, cam boyalar, pet şişeler ve çeşitli ev eşyalarını kullanarak oyuncak ev, kalemlik ve çocuklar için marakas gibi ürünler ortaya çıkardığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayancık'ta Lise Öğrencileri Geri Dönüşümle Yarattı - Son Dakika

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