Ayanis Kalesi, Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
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Ayanis Kalesi, Turistlerin Gözdesi

20.07.2026 11:18
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Van Gölü'nde yer alan Ayanis Kalesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri çekiyor.

Van Gölü'ne hakim bir tepede yer alan Ayanis Kalesi, tarihi yapıları ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önce Urartu Krallığı tarafından inşa edilen Ayanis Kalesi'nde uzun süredir yürütülen kazı çalışmalarında çok sayıda taşınmaz kültür varlığı gün yüzüne çıkarıldı.

Asırlardır ayakta kalan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleri ve Urartuların en iyi korunmuş tapınağı olan Haldi Tapınağı ile kale, tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Demir yollarında kullanılan ahşap traverslerin geri dönüşümüyle yapılan yaklaşık bir kilometrelik patika yoldan ulaşılan kaleyi ziyaret edenler, oyma ve kakma tekniğiyle yapılmış hayvan ve bitki motifleriyle süslü tapınağı, kerpiç odaları ve diğer yapı gruplarını görme fırsatı buluyor.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ziyaret ettiği Urartuların en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'ni son olarak 20 kişilik Japon turist kafilesi gezdi.

Van Gölü'ne hakim konumdaki terastan Süphan Dağı ve göl manzarasını izleyen ziyaretçiler, kalede yürütülen arkeolojik kazıların başkanlığını yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'dan bilgi aldı.

"Her yıl artan sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz"

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Turizmde ilginin uzun yıllar boyunca Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Işıklı, şunları kaydetti:

"Nisan ayı itibarıyla gruplar halinde yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırlıyoruz. Bulunduğumuz yer doğası, havası ve zengin arkeolojisiyle önemli bir destinasyon. Her yıl artan sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Son olarak Japon bir heyet geldi. Japonya'da arkeolojiye karşı özel ilgi duyan bir grubun oluşturduğu gezi grubuydu. Güzel bir ilgi gösterdi. Bu sene kazı sezonumuzun başlamasıyla beraber gelen bir gruptu. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Kazı çalışmalarına yeni başladık. Arkeolojik kazılarda süreç uzun oluyor. Önce bir temizlik çalışması, kazı evinin hazırlanması ve sezona tam bir ön hazırlık gerekiyor. Biz şu an ön hazırlıkları tamamladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla normal kazı sezonumuza başlayacağız. "

"Çok özel ve sıra dışı bir yerleşim merkezi"

Arkeolojik ve sanat yayınları sahibi, editör ve arkeolog Nezih Başgelen, Ayanis Kalesi'nin Doğu Anadolu arkeolojisinin özel yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başgelen, "Ayanis Kalesi, Süphan Dağı'na bakan inanılmaz bir kültürel peyzajın odağında müthiş bir yer. Bölgeye Avustralya'dan, Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen turistler var. Biraz önce de Japonların çok entelektüel bir grubu kaleyi ziyaret etti." diye konuştu.

Japon turist Takeshi Harada ise Türkiye'ye ikinci kez geldiğini, Van'ı ve Ayanis Kalesi'ni ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Kaleyi çok beğendim. Bu bölgeye daha fazla turistin gelmesi gerekiyor. Burada gördüklerimiz harikaydı. Fırsat buldukça geleceğim." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Van Gölü, Kültür, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayanis Kalesi, Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

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