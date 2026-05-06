Ayaş Kaymakamı'na Soruşturma

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamda mülkiye müfettişi görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, Eligül'ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği kaydedildi.
