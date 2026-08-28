Ayasofya Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ayasofya Restorasyonu Devam Ediyor

Ayasofya Restorasyonu Devam Ediyor
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Bakan Ersoy, Ayasofya'nın tarihinin en kapsamlı restorasyonuna devam ettiklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Ayasofya'da sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, başlatılan dört etaplı restorasyon uygulamasının üçünün tamamlandığını belirtti.

Ayasofya'nın minare, kubbe ve mozaiklerinde hassas çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ersoy, ana kubbede ibadet ve restorasyon faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesine imkan sağlayan sistemin uygulandığını ifade etti.

Ayasofya'nın yer altında bulunan mirasının da aynı hassasiyetle korunduğunu belirten Ersoy, "Minarelerinde ezanın, salonlarında Kur'an'ın yankılandığı bu eşsiz mabedi gözümüz gibi koruyarak insanlığı çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nesillerimize ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

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