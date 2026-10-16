Ayazağa'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, görüntüler drone ile çekildi - Son Dakika
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Ayazağa'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, görüntüler drone ile çekildi

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Ayazağa\'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, görüntüler drone ile çekildi
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selin 3. gününde sokaklarda çamur ve atıklar birikti, Ayazağa Stadyumu çamurla kaplandı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürerken, bölgedeki son durum ve çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER Ayazağa'da selin 3'üncü gününde bölgedeki son durum ve temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Sokaklarda çamur ve selin sürüklediği atıkların birikti. Ayazağa Stadyumu da çamurla kaplandı. Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Kağıthane Deresi'nin taştığı Ayazağa Mahallesi'nde, selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Su baskınlarının yaşandığı bölgede sokaklarda çamur ve atıklar birikti. Selin 3'üncü gününde drone ile çekilen görüntüler, mahalledeki son durumu ortaya koydu.

STADYUM ÇAMURLA KAPLANDI

Selden etkilenen Ayazağa Stadyumu'nun saha ve çevresinin çamurla kaplandığı görüldü. Selin sürüklediği atıkların da bulunduğu stadyumun son hali havadan görüntülendi. Çevredeki sokaklarda biriken çamur ve atıklar da görüntülere yansıdı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, mahallede sokakları kaplayan çamur ve selin sürüklediği atıkları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin temizlik yaptığı noktalar ile selden etkilenen alanlar drone ile kaydedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ayazağa'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, görüntüler drone ile çekildi - Son Dakika
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