Ayazma Camisi\'ne Kalyon Vakfı desteğiyle minber kapı örtüsü yerleştirildi

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Kalyon Vakfının desteğiyle Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde işlenen minber kapı örtüsü, Üsküdar'daki Ayazma Camisi'ne dualarla yerleştirildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, "kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak" misyonuyla yürütülen "Minber Kapı Örtüleri" projesi kapsamında, İstanbul'da bulunan selatin ve tarihi camilerin minberlerine iç mekan unsurlarıyla uyumlu kapı örtüleri hazırlandı.

Bu kapsamda, Kalyon Vakfının desteğiyle hazırlanan minber kapı örtüsü ve Sakal-ı Şerif muhafazası örtüsü 22 Mart'ta düzenlenen programla Üsküdar'ın tarihi mekanlarından olan Ayazma Camiis'ne teslim edildi.

Caminin süslemeleri ve minberin mermer işçiliğindeki bezemelerle uyumlu desenlerle hazırlanan minber kapı örtüsü ve Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'in muhafazası için enstitüde işlenen örtüler dualar eşliğinde yerleştirildi.

Camide yapılan programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu ile vakıf temsilcileri katıldı.