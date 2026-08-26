Aybastı\'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

ORDU'nun Aybastı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Armutlu Mahallesi Kuluncakyazısı mevkisinde meydana geldi. F.B. (19) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan M.B. (16), M.Z. (16), A.H.K. (13) ve M.B.Ö. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.