AYBÜ Huzurevi Sakinlerine Hippoterapi Etkinliği - Son Dakika
AYBÜ Huzurevi Sakinlerine Hippoterapi Etkinliği

AYBÜ Huzurevi Sakinlerine Hippoterapi Etkinliği
23.03.2026 20:10
AYBÜ, huzurevi sakinleri için atlı terapi deneyimi ve doğa yürüyüşü düzenledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevi sakinlerini ağırladı.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlikte, AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'nde katılımcılar doğayla iç içe atlı terapi deneyimi yaşadı.

Etkinlikte, atlarla kurulan etkileşim sayesinde yaşlı bireylerin hem fiziksel hareketliliğinin artırılması hem de psikolojik olarak desteklenmesi amaçlandı.

Program kapsamında Nevruz da kutlandı.

Doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin ardından sona eren etkinliğe, Merkez Müdürü Ali Ekber, Öğretim Görevlisi Burcu Çalık Bağrıyanık, huzurevi sakinleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYBÜ Huzurevi Sakinlerine Hippoterapi Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: AYBÜ Huzurevi Sakinlerine Hippoterapi Etkinliği - Son Dakika
