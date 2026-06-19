Ayça Gezer'den Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Ayça Gezer'den Dönüşüm Projesi

Ayça Gezer\'den Dönüşüm Projesi
19.06.2026 11:47
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Çevre mühendisi Ayça Gezer, eski ürünleri modern tasarımlara dönüştürerek Anadolu kültürünü yaşatıyor.

Adana'da çevre mühendisi girişimci Ayça Gezer, sandıklarda bekleyen çarşaf, masa örtüsü, dantel gibi ürünleri kendi tasarımıyla yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Gezer, yaklaşık 17 yıl anaokulu işletmeciliği yaptıktan sonra iş yerini devretti.

Evde oturduğu sırada ailesinden kalan bir iç gömleğini elden geçirerek bluza dönüştüren Gezer, buradan aldığı ilhamla Anadolu'nun kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

Gezer, önce ailesi ve çevresinden kimisi eski kimisi de sandıkta bekleyen ve kullanılmayan çarşaf, masa örtüsü, dantelleri topladı.

Açtığı iş yerinde topladığı ürünleri yeniden tasarlayarak elbise, çanta, küpe gibi farklı eşyalara dönüştüren Gezer, çalışmalarının talep görmesiyle "Evvelden" markasını oluşturdu.

Dokuma kumaşlarını da bitki yapraklarını kullanarak ekolojik baskıyla renklendiren Gezer, tasarımını yaptığı ürünlerini iş yerinde satışa sunuyor.

"Ürünleri, izin verdikleri ölçüde dönüştürüyoruz"

Ayça Gezer (49), AA muhabirine, Anadolu'nun kültürel mirası geleneksel dokumaları, antika işlemeleri ve el işi ürünlerine yeniden hayat vermenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Geçmişin emanetlerini bugünün modasına uygun şekilde tasarladığını anlatan Gezer, "Ürünleri tasarlarken önce onlara dokunuyoruz, hissediyoruz. Ürünlerimizle duygusal bir bağ kuruyoruz çünkü hepsi geçmişten gelen çok özel ürünler. Önce ürünleri anlamaya çalışıyoruz, sonra da izin verdikleri ölçüde dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Gezer, eski eşyaları yeniden kullanılabilir hale getirmek amacıyla "Dönüşüme Katıl" projesi başlattığını ifade etti.

Bu kapsamda kendilerine getirilen ürünleri yeniden tasarlayarak sahibine teslim ettiklerini belirten Gezer, şöyle konuştu:

"Bu dokumalar bazen bir çarşaf bazen bir masa örtüsü bazen de kırlent olarak bize ulaşıyor. Bir çarşaftan veya bir masa örtüsünden elbise tasarlayabiliyoruz. Aynı şekilde bir işlemeyi küçük bir detay olarak elbisenin üzerinde sunabiliyoruz. Fiskos masasının örtüsünden bluz tasarlayabiliyoruz. Kanaviçeli yatak eteğinden etek ya da bluz üretebiliyoruz. Elimizden geldiğinde parçalamadan bütün olarak kullanıyoruz. Sadece işlemeyi kullanarak diğer kısımları göz ardı etmiyoruz. Jarse kumaşlardan elbiseler, çantalar tasarlıyoruz. Küpem, üzeri işlemeli bir sehpa örtüsüydü. Bu işlemeden küpe tasarladım, zevkle de kullanıyorum."

Gezer, yaptığı çalışmalarla eski kullanılmayan ya da sandıkta bekleyen ürünlerin tasarımla adeta sanat eserine dönüştüğünü dile getirdi.

Tasarımların yabancı misafirlerin daha fazla ilgisini çektiğini belirten Gezer, şunları kaydetti:

"Dokumaya, ketene, ipeğe ve pamuklu ürünlere karşı daha hassaslar. El işlemelerine daha çok ilgililer. Ülkemizden dönerken özellikle Anadolu mirasını veya bu bölgeye ait geleneksel bir değeri yanlarında götürmek istediklerinde bu ürünlere yöneliyorlar. Bu anlamda turizme de katkı sağladığını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayça Gezer'den Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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