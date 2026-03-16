Aydat Hatm-i Şerif Duası Ayasofya'da

16.03.2026 19:27
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ramazan ayında 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.

Dua öncesi cami önünde açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

AK Parti Kadın Kolları olarak ramazan ayında birçok faaliyet yaptıklarını belirten Ercan, bunlardan birinin de 81 il ve ilçede okunan ve okutulan hatimler olduğunu söyledi.

Ercan, teşkilat mensuplarından bunları sayısal olarak da istediklerini ifade ederek, "Bugün elimizde 300 binden fazla hatmimiz oldu. Bu hatimlerin duasını yapmak üzere bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Hatimlerimizin duasını yapacağız. İslam alemi, mazlum coğrafyaların huzura ve refaha kavuşması için dualarda bulunacağız. Rabbim, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin." diye konuştu.

Kadın Kolları olarak ramazan boyunca beş artı bir formülüyle beşer gruplar oluşturarak her il ve ilçede, her gün yaklaşık 30 bin evi teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini aktaran Ercan, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını vurguladı.

Ercan, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle yaptıklarını belirterek, ramazan ayını dolu geçirdiklerini ifade etti.

Kadir Gecesi'nde 81 ilde çocukları da sevindireceklerini aktaran Ercan, "Camilerde çocuk ayakkabılarına küçük hediyeler koyarak evlatlarımızı sevindireceğiz." dedi.

Ercan, arife çiçekleri programının bu hafta boyunca bayrama kadar devam edeceğini dile getirerek, "Arife çiçekleri programlarımızla, iftar programlarımızla bütün çocuklarımıza ama özellikle ihtiyacı olan kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmak adına bayramlıklarını giydireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

