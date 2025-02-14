Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü.
Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ayder Yaylası'nda Çığ Düşme Anı Kaydedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?