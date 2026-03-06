Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte otel, pansiyon ve yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, yayladaki orman örtüsüyle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.
Kar altındaki Ayder Yaylası'nda oluşan manzaralar dronla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ayder Yaylası'nda Kar Manzaraları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?