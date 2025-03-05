Ayder Yaylası'nda Kış Manzarası

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.

Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.

Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.