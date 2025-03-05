Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.
Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.
Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ayder Yaylası'nda Kış Manzarası - Son Dakika
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