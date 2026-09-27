Aydın Bozdoğan\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 sürücü yaralandı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki Yusuf Akçay hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 09 PR 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.O. yönetimindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Akçay'ın oğlu M.A. ile kamyonet sürücüsü F.O. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.