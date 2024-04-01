Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
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AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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