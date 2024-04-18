Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Kadın Divanıyla Başladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Kadın Divanıyla Başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını kadın üyelerin oluşturduğu Divan ile gerçekleştirdi. Divan üyeliklerine CHP grubunun önerisi üzerine beş kadın üye seçildi.

18.04.2024 19:23  Güncelleme: 19:26
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Belediye Meclis Divanı kadınlardan oluştu.

(AYDIN) Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Özlem Çerçioğlu yönetiminde yaptı. Toplantıda Divan üyeliklerine CHP grubunun önerisi üzerine Derya Oktay, Ayşe Özdemir, Hicran İzmit, Yasemin Gürsoy ve Gülsüm Tekeoğlu seçildi.

Encümen üyeleri ise Musrafa Kırcalı, Mustafa Saatçı, Fatih Semerci, Yücel Şengün ve Ayşe Özdemir olarak belirlendi. Mecliste birinci Başkanvekili Yiğit Menderes, ikinci Başkanvekili de Celalettin Erol oldu.

Kaynak: ANKA

Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Kadın Divanıyla Başladı - Son Dakika

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