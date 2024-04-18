Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Belediye Meclis Divanı kadınlardan oluştu.
(AYDIN) Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Özlem Çerçioğlu yönetiminde yaptı. Toplantıda Divan üyeliklerine CHP grubunun önerisi üzerine Derya Oktay, Ayşe Özdemir, Hicran İzmit, Yasemin Gürsoy ve Gülsüm Tekeoğlu seçildi.
Encümen üyeleri ise Musrafa Kırcalı, Mustafa Saatçı, Fatih Semerci, Yücel Şengün ve Ayşe Özdemir olarak belirlendi. Mecliste birinci Başkanvekili Yiğit Menderes, ikinci Başkanvekili de Celalettin Erol oldu.
Son Dakika › Güncel › Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Kadın Divanıyla Başladı - Son Dakika
Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, madımak yemeği yapan Nazile Yeşilkaya, üstüne betondan tuğlalar düşmesi sonucu yaralandığını ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Kayseri'de ikamet eden Ferdi Yakupoğlu'nun evinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Yakupoğlu, evin oturulacak halde olmadığını ve ailesinin risk altında olduğunu belirtti. AFAD'a bilgi verildi.
Bu yıl 13.'sü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali 'Öz'e Dönüş' konseptiyle kapılarını açtı. Festivale katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli stantları gezerek, vatandaşlarla selamlaştı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depo, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında 500 saman balyası ve 1 ton yem yandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?