Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan'da Sıcak Asfalt Serimi Yapıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bozdoğan ilçesinde sıcak asfalt serimi işlemi gerçekleştiriyor. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından kaldırım, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ilçesi Haydere Yolu'nda sıcak asfalt serimi işlemi yapıyor.Faaliyetlerin ardından yol yenilenmiş haliyle hizmet verecek.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolda asfalt serimine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.