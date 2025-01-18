Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çevre koruma ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi genelinde 7 araç ve 45 personelle çevre bakım çalışması yaptı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak güzel Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.