Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'ni Yeniledi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'ni yeniledi. Yol çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ni yeniledi. Çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi, yol çizgileri ve yaya geçitleri çizilerek, cadde trafik güvenliği açısından düzenlendi.

"Araç trafiği için daha güvenli ve konforlu bir yol oluşturduk"

Cumhuriyet Caddesi'nde olduğu gibi yol yenileme çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığımız düzenlemelerle hem yaya hem araç trafiği için daha güvenli ve konforlu bir yol oluşturduk. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Hızlı bir çalışma gerçekleştirildi"

Cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Dirim: "Özlem ablamızın çalışmalarından memnunuz. Sağ olsun başkanımız. Sık sık Umurlu- Dalama yoluna da gidiyorum. Geçen yıl da orası yapıldı. Kaymak gibi oldu. Özlem Başkan verdiği sözleri bir bir yapıyor. Kendisinin çalışmalarını takdir ediyorum. Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayız. Kadın başkan bir tane."

-Adem Yılmaz: "Caddemiz güzel oldu. Hızlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çok da güzel oldu. Tertemiz bir yol. Trafikte güzel işliyor. Bu tür çalışmaların devamını diliyoruz. Esnafın yanında olunması güzel bir şey. Sokaklarımız ne kadar temiz olursa esnafta o kadar güzel hizmetler sunabilir."

-Armağan Eken: "Yollarda laka olayı ortan kalktı. Gayet temiz bir yol oldu. Özlem Çerçioğlu başkanımıza teşekkür ediyorum."

"Buradaki çalışma çok isabetli bir karar oldu"

-Leyle Şekerci: "Biz de bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmiyorduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi oldu. Ses bakımından da çok büyük katkısı oldu. Çok memnunuz. Çok kısa sürede çok güzel bir şekilde yapıldı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, her şey için."

-Birol Erel: "Yolumuz yapıldı. Belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Herkesin ellerine sağlık. Mükemmel bir şey oldu. Yoldaki lakalar rahatsızlık veriyordu. Şimdi mükemmel bir yol oldu. Buradaki çalışma çok isabetli bir karar oldu. Esnaf olarak çok memnunuz. Özlem Başkanı tebrik ediyoruz. Gece gündüz çalışıldı bu yolda. Ekipler gerçekten harika. Herkes işini bilerek yaptı. Disiplin içinde çok düzgün bir iş yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederim."