Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yarışma Düzenliyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Gençler eserlerini, 13 Mayıs Pazartesi Günü mesai bitimine kadar, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim edebilecek.

Lise öğrencileri için düzenlenen yarışmanın sonuçları 17 Mayıs'ta www.aydın.bel.tr web sitesinden duyurulacak.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark yaratan eserler ortaya çıkaracaklarına inandığını belirterek, onları yarışmaya katılmaya davet etti.