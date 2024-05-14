Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası sahillerini yaz sezonuna hazırlıyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesinde sorumluluk alanlarında bulunan sahilleri yaz sezonuna hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri tarafından Kuşadası'nda yürütülen rutin çalışmaların yanı sıra ilçenin sahilleri de misafirlerini ağırlamak üzere yaza hazır hale getiriliyor. Büyükşehir bünyesinde bulunan araç ve ekipmanlar ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahiller çöplerden arındırılıyor, öğütücüler ile taşlar temizleniyor, zararlı otlar toplanarak kent yüz binlerce yerli ve yabancı turist için sezona hazırlanıyor.

Kuşadası genelinde sürdürülen çalışmaların yaz sezonu boyunca artarak devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Turizmin incisi Kuşadası'nı yaklaşan yaz sezonuna hazırlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Deniz, kum ve güneş denilince akla ilk gelen noktalardan olan Kuşadası'nı daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak, ilçemize tatile gelen misafirlerimizin mutlu ve huzurlu vakit geçirmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tatillerini Aydın'da geçirmeye davet ediyorum."