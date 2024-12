Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Yıl Coşkusu

Güncel

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkezlerde düzenlenen kutlama etkinlikleri ile minikler 2025'e 'merhaba' dedi.

Aydın'ın dört bir yanında eğitim faaliyetlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'ne devam eden öğrencilere yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkezlerde düzenlenen kutlama etkinlikleri ile minikler 2025'e 'merhaba' dedi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının Noel Baba kostümleri ile ziyaret ettiği çocuklar oyunlar oynadı, şarkılar söyleyerek yeni yılı kutladı.

"Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük mutluluk"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların hayatlarının her adımında yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirterek her yaştan vatandaşa sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük mutluluk. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarının parlayan yıldızları olacak olan çocuklarımızın hayatlarının her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyorum" diye konuştu.