Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden LGS Öğrencilerine Su İkramı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere ve ailelerine su ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde verilen etütler ve kitapçık destekleri ile yıl boyunca adayların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, LGS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde hazır bulunan ekipler, sadece öğrencilere değil, onları bekleyen ailelerine de su ikramında bulundu.

Öğrencilerin sınav heyecanını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren tüm adaylara yürekten başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.