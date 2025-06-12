Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yol Yapım ve Yenileme Çalışmaları

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 3. Cadde'de çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme uygulamalarının ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi uygulamaları da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.