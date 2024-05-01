Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki tüm noktalarda yoğun mesai yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da temiz tutuyor.

Vatandaşların her gün pırıl pırıl bir Aydın'a uyanmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.