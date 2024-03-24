Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıttı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinde kurulan semt pazarında ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli ürünlerin üretimine destek verdiklerini ve fide üretim kapasitelerini artırarak daha fazla üreticiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

24.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:19
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Aydın Büyükşehir Belediyesince üretilen fidelerin dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde kurulan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz fide dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, yerli ürünlerin üretimine sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirtti.

Çerçioğlu, 3 milyon olan fide üretim kapasitelerini 10 milyona çıkararak daha fazla üreticiye ulaşmak istediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıttı - Son Dakika

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