Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Basketbol Kurslarına Yoğun İlgi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde açtığı basketbol kursu, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Çocuklar kurslarla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Onlarca farklı branşta düzenlenen kurslar kapsamında basketbol eğitimi de genç sporcular ile buluşturuluyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yaz tatillerinde gelişimlerine katkı sağlıyor.

"Özlem Başkan'ımıza teşekkür ederiz"

Fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan basketbol kursları hakkında bilgi veren Antrenör Olcay Parlak, "Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen kurslarda çocuklarımız ile birlikte hem eğleniyoruz hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza basketbolu sevdirmek, temel becerileri kazandırmak. Çocuklarımızdan ve velilerimizden kurslara büyük bir ilgi var. Bundan çok mutluyuz, bize bu imkanları sağlayan Özlem Başkan'ımıza teşekkür ederiz" dedi.